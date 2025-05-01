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Долгосрочная аренда офисов в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
4
Ждановичский сельский Совет
3
Новодворский сельский Совет
5
Колодищанский сельский Совет
4
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25 объектов найдено
Офис 7 310 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Офис 7 310 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 7 310 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию складское помещение площадью 7310,1 кв. м, расположенное в торгов…
$43,861
в месяц
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Офис 16 м² в Королищевичи, Беларусь
Офис 16 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 16 м²
Этаж 2/3
Здание построено согласно архитектурного проекта в котором продуманы малейшие мелочи, для уд…
$1,246
в месяц
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Офис 2 030 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 030 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
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Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Офис 20 м² в Большой Тростенец, Беларусь
Офис 20 м²
Большой Тростенец, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Готовый объект для бизнеса – всё продумано до мелочей!  ❤️ Аренда торгово-складского здания …
Цена по запросу
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Офис 527 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 527 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$5
в месяц
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Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы, расположенные на 2 этаже многофункционального здания по адресу: Минс…
$5
в месяц
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Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней в Копище, Беларусь
Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней
Копище, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Сдаются в аренду офисные помещения на 2 этаже современного 5-ти этажного здания! 🌟 Идеаль…
Цена по запросу
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Офис 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Офис 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Офис 2 819 м² в Дроздово, Беларусь
Офис 2 819 м²
Дроздово, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 2 819 м²
Этаж 1/3
Складской комплекс класса А, оборудованный стеллажной системой на 3400 палетомест с офисной …
Цена по запросу
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Офис 100 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 100 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Предлагаем вашему вниманию многофункциональные помещения в административно-торговом комплекс…
Цена по запросу
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Офис 66 м² в Хатежино, Беларусь
Офис 66 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вашему вниманию офисное помещение площадью 66.1 кв. м, расположенное по адресу: М…
$404
в месяц
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Офис 500 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис 500 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Аренда помещения под розничный магазин/ склад/ производство в удобной локацииАдрес: Минская …
Цена по запросу
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Офис 57 м² в Озерцо, Беларусь
Офис 57 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение площадью 57,4 м2, на втором этаже отдельно ст…
Цена по запросу
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Офис 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Офис 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункциональное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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Офис 100 м² в Хатежино, Беларусь
Офис 100 м²
Хатежино, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Сдаются в аренду блок офисных помещений в аг. Хатежино ул. Центральная 10Б/10 на территории …
Цена по запросу
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Офис 15 м² в Минский район, Беларусь
Офис 15 м²
Минский район, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 15 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы с ремонтом на 3-м пер. Монтажников. 15 и 30 м2 с естественным освещен…
$120
в месяц
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Офис 342 м² в Паперня, Беларусь
Офис 342 м²
Паперня, Беларусь
Площадь 342 м²
Этаж 1
Аренда складов с административными помещениямиАдрес: Минская обл., Минский р-н, Папернянский…
Цена по запросу
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Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение наход…
$7,637
в месяц
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Офис 245 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 245 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Сдается незавершенный коттедж в д.Тарасово, по ул.Замковая, в 400 м от МКАД. Участок 25 сото…
$800
в месяц
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Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 2/2
Аренда склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с …
Цена по запросу
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Офис 22 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Офис 22 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 3/14
В БЦ «S-Union» и находящихся рядом торговых и административных зданиях, которые располагаютс…
Цена по запросу
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Офис 60 м² в Озерцо, Беларусь
Офис 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Офис 191 м² в Озерцо, Беларусь
Офис 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Офис 4 467 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 4 467 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 4 467 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию помещения в административно-торговом комплексе напротив микрорайо…
$10
в месяц
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