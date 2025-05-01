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Долгосрочная аренда складов в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
3
Ждановичский сельский Совет
3
Новодворский сельский Совет
3
Колодищанский сельский Совет
3
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22 объекта найдено
Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
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Склад 1 032 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 032 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 032 м²
Этаж 1/1
Аренда теплых складских помещенийАдрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Жда…
Цена по запросу
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Склад 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Склад 1 200 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 200 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду неотапливаемые складские помещения: - 1-й этаж – 500 кв.м.; - цокольный эта…
$4,098
в месяц
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Склад 16 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 16 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 1/1
В Большом Стиклево (2,5 км за МКАД Могилевское направление) сдаются в аренду помещения:   18…
Цена по запросу
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Склад 900 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 900 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Склад 900-1800 м2 с отоплением, секционные ворота, высота до балки 3,8 м Заасфальтированые п…
$2,444
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Тарасово, Беларусь
Склад 1 200 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Многофункциональный комплекс в д. Тарасово Ждановичского сельсовета Комплекс включает в себя…
Цена по запросу
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Склад 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Склад 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Склад 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под склад с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади:…
Цена по запросу
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Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение…
$7,644
в месяц
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Склад 340 м² в Сёмково, Беларусь
Склад 340 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду здание по адресу: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, 100/1, район…
$916
в месяц
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Склад 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Склад 32 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 32 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
На территории административно-складского комплекса по адресу: Меньковский тракт, 10 имеются …
Цена по запросу
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Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Производственно-складское помещение квадратной формы с прочным бетонным полом. Высота потолк…
$2,208
в месяц
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Склад 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 1 200 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино в Хатежино, Беларусь
Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 487 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию часть складского помещения (200 м2) с офисным блоком (287,1 м2), …
$6
в месяц
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Склад 1 276 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 276 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 276 м²
ренда производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующие …
$3,119
в месяц
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Склад 158 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 158 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение площадью 158,1 кв. м, расположенное по адресу…
$1,208
в месяц
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Склад 321 м² в Боровляны, Беларусь
Склад 321 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 321 м²
Этаж 1/2
Сдам в аренду дом для склада. В посёлке Боровляны. Асфальтированная широкая  дорога, хорошие…
$50
в месяц
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Склад 7 100 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 7 100 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 7 100 м²
Этаж 1/3
Краткая информация по складу класса А:- складские площади (1-й этаж): склад класса А, полезн…
$48,490
в месяц
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