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Дома с садом в Миловидский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Миловиды, Беларусь
Дом
Миловиды, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дача в живописном месте! Местоположение: 30 км от Барановичей   Тип дома: Кирпи…
$6,000
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Параметры недвижимости в Миловидский сельский Совет, Беларусь

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