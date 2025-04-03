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Жильё в Миловидский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Миловиды, Беларусь
Дом
Миловиды, Беларусь
Площадь 107 м²
Площадь: общая – 107,1 кв.м., жилая – 40,7 кв.м., кухня – 10 кв.м. Дом состоит из 3 жилых ко…
$21,100
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Параметры недвижимости в Миловидский сельский Совет, Беларусь

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