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Дома с бассейном в Михановичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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