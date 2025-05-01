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Дома с садом в Михановичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 180 м²
В 12 км от Минска продается новый дом на участке в частной собственности!  д.Серафимово, ул…
$95,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 190 м²
Дом мечты в Михановичах  ❤️ Просторный дом с большим участком в 12 км от Минска – комфорт и …
$169,900
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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