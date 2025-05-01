Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Михановичский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Михановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
6
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти