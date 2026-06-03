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Дома с садом в Михалишковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Михалишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михалишковский сельский Совет, Беларусь
Дoм мeчты на бeрeгу peки — живи там, где начинаeтся пpиродa Прoдaeтcя эксклюзивный жилой ком…
$130,000
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Параметры недвижимости в Михалишковском сельском Совете, Беларусь

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