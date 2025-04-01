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Коммерческая недвижимость в Межанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 216 м² в Межанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 216 м²
Межанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается уникальная база отдыха, расположенная в живописнейшем уголке Беларуси, в садоводче…
$160,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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