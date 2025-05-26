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Дома с садом в Мядельском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается дом с видом на оз. Мядель! Дом в окружение природы на берегу озера Мядель! Надежны…
$14,000
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Параметры недвижимости в Мядельском сельском Совете, Беларусь

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