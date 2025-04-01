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Дома с гаражом в Мядельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа дома в живописном месте с участком в Минской области, Мядельский район, д. Черняты. …
$78,000
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Параметры недвижимости в Мядельский сельский Совет, Беларусь

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