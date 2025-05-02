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Квартиры в Мостовском районе, Беларусь

Мосты
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Продаётся трехкомнатная квартира в самом центре города Мосты по адресу: ул.Ленина, д.24. Ква…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Продаётся трехкомнатная квартира в центре города по адресу ул.Клары Цеткин, д.9. Квартира ра…
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 4/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира с большой кухней в очень востребованном кирпично…
$35,700
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Комната в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Комната
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости в Мостовском районе, Беларусь

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