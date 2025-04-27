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Коттеджи с садом в Молодечненском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чистинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Коттедж в Рагозы, Беларусь
Коттедж
Рагозы, Беларусь
Площадь 347 м²
Стильный современный коттедж в престижном районе! ❤️ Продается современный коттедж премиум-к…
$270,000
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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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