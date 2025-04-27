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Производственные здания в Молодечненском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 322 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство 322 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
$18,000
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