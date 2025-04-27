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Коммерческая недвижимость в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
3
Красненский сельский Совет
3
7 объектов найдено
Склад 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Склад 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа объекта незавершенного строительства хлебозавода в г.п. Радошковичи. 30 км от Минска…
$520,000
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Магазин 367 м² в Красное, Беларусь
Магазин 367 м²
Красное, Беларусь
Площадь 367 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание магазина с возможностьюперепрофилирования под другие вариантыкоммерческой д…
$30,000
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Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$97,000
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Производство 322 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство 322 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
$18,000
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Склад в Молодечно, Беларусь
Склад
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$98,000
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Коммерческое помещение 773 м² в Красное, Беларусь
Коммерческое помещение 773 м²
Красное, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 773 м²
Этаж 1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
$39,000
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Магазин 344 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 344 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение и 3 бокса для авто в самом центре Молодечно ❤️ Отличное место для ведения…
$199,000
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