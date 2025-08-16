Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жильё в Малоберестовицком сельском Совете, Беларусь

Квартира в Малая Берестовица, Беларусь
Квартира
Малая Берестовица, Беларусь
Площадь 107 м²
Продается полдома в Малой Берестовице. Площадь СНБ 107,31 кв.м., общая — 104,31 кв.м., жилая…
$21,000
