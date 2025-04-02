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Квартиры в Мокранский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Мокраны, Беларусь
Квартира
Мокраны, Беларусь
Площадь 52 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Малоритском р-не. 1997 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,1 кв.…
$7,000
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