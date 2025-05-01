Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Любанский район
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Любанском районе, Беларусь

Любань
5
Уречье
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся трёхкомнатная, квартира в городе Любань, ул. Кирова, д. 93.  БЕЗ ТОРГА. Рассмотри…
$21,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Любанском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти