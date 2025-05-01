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Квартиры в Любанском районе, Беларусь

Любань
5
Уречье
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира с отличным ремонтом и огромной лоджией ❤️Эта квартира — находка для тех,…
$38,700
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Трёхкомнатная квартира с хорошим ремонтом  ❤️ Трёхкомнатная квартира с удачной планировкой и…
$42,900
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся трёхкомнатная, квартира в городе Любань, ул. Кирова, д. 93.  БЕЗ ТОРГА. Рассмотри…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
К продаже предлагается 3-комнатная квартира в гп. Уречье Любанского района, по ул. Лесная. К…
$13,500
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Квартира 3 комнаты в Доросино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Доросино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в двухэтажном доме на первом этаже под ремонт. Дом…
$4,400
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Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Просторная двухкомнатная квартира в Любани. ❤️ Продается двухкомнатная квартира в панельном …
$26,900
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Квартира 3 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
Продаётся  3 квартира в гп. Уречье Любанского района, по ул. Лесная, д 146. Квартира простор…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Основные характеристики: Местоположение: Квартира расположена в живописном и уютном поселк…
$12,990
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Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира в г.п. Уречье (военный городок) Любанского района. Общая площ…
$6,900
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Квартира 4 комнаты в Смольгово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смольгово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира по привлекательной цене ❤️ Отличная четырёхкомнатная квартира с продума…
$22,000
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Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Продаётся  2-комнатная квартира в Любанском районе Минской области,  гп. Уречье ул. Лесная, …
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Представляем вашему вниманию просторную двухкомнатную квар…
$26,900
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Параметры недвижимости в Любанском районе, Беларусь

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