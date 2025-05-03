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Дома с садом в Лошницком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в д. Большие Негновичи.Дом просторный. Требует некоторой дороботки. Недавно бы…
$4,000
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Параметры недвижимости в Лошницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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