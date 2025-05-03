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Жильё в Лошницком сельском Совете, Беларусь

квартиры
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17 объектов найдено
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Самое время успеть купить дом ❤️ Просторный летний дом в садовом товариществе Шилино-1. Адре…
$14,900
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Уютный дом с яблоневым садом в живописном месте! ❤️ Продается уютный одноуровневый бревенчат…
$5,700
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Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Хорошая двухкомнатная квартира в центре Лошнице! Адрес: аг…
$20,900
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Дом в Новосёлки, Беларусь
Дом
Новосёлки, Беларусь
Площадь 80 м²
Дом с большим участком в благоустроенном агрогородке ❤️ Этот дом — отличное сочетание природ…
$11,900
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Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$20,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Просторная 3-ная квартира в а.г. Лошница для счастливой жизни! ❤️Светлая квартира с комнатам…
$22,900
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Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в центре аг. Лошница! ❤️ Представьте себе жизнь в самом сер…
$13,000
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Квартира 4 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
️Представляем Вашему вниманию уютную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме в центре ста…
$21,500
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 46 м²
В продаже дом в аг. Лошница. Дом деревянный , стоят стеклопакеты, внутри оштукатурен, новая …
$16,000
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Квартира 1 комната в Новосады, Беларусь
Квартира 1 комната
Новосады, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в д. Новосады ❤️ Вашему вниманию предоставляется однокомнатная кварти…
$11,000
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Квартира 2 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира  в д. Новосады ❤️  Вашему вниманию уютная двухкомнатная квартира в де…
$19,000
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 104 м²
Надёжный дом с видом на реку  ❤️ Просторный кирпичный дом со всеми удобствами в агрогородке …
$70,000
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Дом в Новосёлки, Беларусь
Дом
Новосёлки, Беларусь
Площадь 41 м²
Уютная двухуровневая дача с гаражом ❤️Этот дом - идеальное место для тех, кто хочет жить в г…
$5,700
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в д. Большие Негновичи.Дом просторный. Требует некоторой дороботки. Недавно бы…
$4,000
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 32 м²
Дом в живописном месте ❤️ Дом с просторным участком в агрогородке Лошница! Адрес: аг. Лошниц…
$6,000
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 45 м²
Дом с участком 29 соток ❤️ Дом с большим участком в агрогородке Лошница!  Адрес: аг. Лошница…
$7,900
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Параметры недвижимости в Лошницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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