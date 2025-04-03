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Коммерческая недвижимость в Любанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 231 м² в Любань, Беларусь
Коммерческое помещение 231 м²
Любань, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 231 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание административно-хозяйственное 230,9 м2 в аг. Любань, Вилейский р-н. В 2020 …
$30,000
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