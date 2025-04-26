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Дома с бассейном в Лиде, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

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