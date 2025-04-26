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Дома с садом в Лиде, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся 1 квартира в 4 квартирном жилом доме по ул. 3-я Куйбышева.Общая площадь - 33.1 м. …
$12,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в районе Свердлова по ул. 1-я Вильнюсская с хорошим участком, который состоит …
$17,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается 1 этажный бревенчатый дом с мансардным этажом. Дом 2005 года постройки, полностью …
$88,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся дом на Поселковой 42, с земельным участком 12.05 сот.Общая площадь - 128,2 м. кв.Э…
$21,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 221 м²
Продается двухуровневый жилой дом, деревянный обложен кирпичом, оштукатурен, с двумя отдельн…
$38,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 25 м²
Продажа 2к квартиры в доме, два участка земли, Хоз.постройки, беседка во дворе. Дом готов к …
$11,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 212 м²
В доме большие просторные комнаты, большие светлые окна и высокие потолки. Газо-, водоснабже…
$85,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается кирпичный дом мансардного типа в Молодежном. Общая площадь 100 м2, жилая 46 м2. К …
$42,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся Дом с большим участком 30 соток, по проспекту Победы.  Хорошее месторасположение. …
$28,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается деревянный одноэтажный дом с монсардой. Дом расположен на участке в 6соток, на уча…
$28,000
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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