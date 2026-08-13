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Склады в Лидском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 50 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Склад 50 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продажа складов – объект для бизнеса или инвестиций! Адрес: Гродненская область, Лидский р-н…
$147,549
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