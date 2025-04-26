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Квартиры с гаражом в Лидском районе, Беларусь

Лида
69
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3 объекта найдено
Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
В непосредственной близости от школы, садиков, продовольственных магазинов, аптек, почты, ба…
$39,000
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Половина дома представляет собой изолированную  4-х комнатную квартиру с совмещенным санузло…
$31,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается 2-х квартира в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территори…
$36,500
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

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