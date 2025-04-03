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Жильё в Леснянский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лесная, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесная, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Квартира с хорошим ремонтом готова к заселению. В спальной комнате панорамный вид на лес .Ко…
$22,000
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Дом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом для круглогодичного проживания с косметическим ремонтом в д. Лесино. Деревня находится в…
$21,500
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Квартира 11 комнат в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 11 комнат
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 1 581 м²
Количество этажей 2
Продается здания оздоровительного лагеря «Чайка» Местоположение: Лагерь расположен в непосре…
$125,000
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