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Коттеджи с бассейном в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 326 м²
Продается VIP-усадьба Куты, 15 км от МКАД по Молодечненскому направлению. Усадьба занимает у…
$435,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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