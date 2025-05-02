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Дома с бассейном в Логойском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
9
3 объекта найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
$153,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
В д.Силичи продается дом для проживания. На участке два дома. Хозяйский с панорамными окнами…
$136,999
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

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