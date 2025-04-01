Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ладеникский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома в д.Кмитянка (…
$7,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов