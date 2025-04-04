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Жильё в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома в д.Кмитянка (…
$7,800
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Дом в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается земельный участок с жилым домом по адресу д.Селец , д.41 (Новогрудский р-н). Общая…
$27,000
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Параметры недвижимости в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

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