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Дома с садом в Курганском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся усадьба из бруса в д. Забродье. Смолевичский р-н, 50 км о МКАД. Участок в частной …
$185,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
атмосферное историческое место - для тех кто любит тишину. когда то с 1816 по 1853 года эта …
$9,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом д. Студенка, Смолевичский р-н, Московское напр. 45км от МКАД Минск. Дом деревя…
$18,000
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Параметры недвижимости в Курганском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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