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Дома с гаражом в Курганском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Агроусадьба с участком в д. Стриево Отличный дом с баней и большим участком в живописном мес…
$78,000
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Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается дом в д. Курганье Смолевичского района. Дом расположен на ровном участке размером …
$35,000
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Параметры недвижимости в Курганском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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