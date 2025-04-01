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Жильё в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Куренец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Куренец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Трёхкомнатная квартира в агрогородке Куренец!  ❤️ Трёхкомнатная квартира с сараем и погребом…
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Куренец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Куренец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продаётся половина дома с отдельным входом ❤️Продаётся полдома в 4 км. от г. Вилейка. Адрес:…
$5,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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Параметры недвижимости в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов