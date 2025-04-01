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Дома в Крупки, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 116 м²
Крепкий кирпичный дом в Крупках ❤️Прочный и надежный кирпичный дом с общей площадью 115,9 кв…
$33,000
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 310 м²
Продается дом в городе Крупки! (110 км от МКАД, Московское направление). Ухоженный широкий у…
$74,900
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 72 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся надёжный дом с ровным участком в деревне Великая Слобода…
$16,500
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 54 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$17,000
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается дом в перспективном городе Крупки - лучшее предложение для комфортной жизни и инве…
$39,900
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов