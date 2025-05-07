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Жильё в Крупках, Беларусь

дома
6
8 объектов найдено
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 116 м²
Крепкий кирпичный дом в Крупках ❤️Прочный и надежный кирпичный дом с общей площадью 115,9 кв…
$33,000
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 46 м²
Дом в центре города Крупки ❤️Дом с гаражом и баней в центре г. Крупки Адрес: г. Крупки, ул. …
$6,500
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Квартира 3 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Продается 3х комн квартира в г. Крупки ул .Черняховского дом 17. Квартира большой площадью …
$47,000
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом в благоустроенном месте ❤️ Реализуйте мечту: дом под реконструкцию в спокойном и удобном…
$11,900
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается дом в перспективном городе Крупки - лучшее предложение для комфортной жизни и инве…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 2-комнатная квартира ❤️ Просторная, уютная двухкомнатная квартира в гор…
$16,500
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 310 м²
Продается дом в городе Крупки! (110 км от МКАД, Московское направление). Ухоженный широкий у…
$69,900
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 54 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$17,000
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