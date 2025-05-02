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Коммерческая недвижимость в Крупицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 261 м² в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 261 м²
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Этаж 1/1
В продаже капитальное строение рядом с г. Несвиж. * Площадь: 260,5 кв.м. * Стены: кирпич; * …
$18,000
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