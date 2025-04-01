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Купить земельный участок в Красненский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Красненский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Красненский сельский Совет, Беларусь
Продаётся земельный участок 0.12 га в с/т "Надзея-2000". Есть собственная скважина, электрич…
$6,350
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Участок земли в Красное, Беларусь
Участок земли
Красное, Беларусь
Продается дом в а/г Красное. Отличное местоположение: в непосредственной близости от Гомеля,…
$30,000
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