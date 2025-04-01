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Дома с садом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Купить уютный бревенчатый дом в д. Радково  ❤️ Уютный бревенчатый дом в д. Радково подойдет …
$23,600
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается крепкий жилой дом в д. Чепели Солигорского района, в 10 км от Солигорска. Печное о…
$8,000
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Параметры недвижимости в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

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