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Жильё в Краснодворском сельском Совете, Беларусь

дома
7
9 объектов найдено
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся дом в Солигорском районе!  ❤️ Дом с просторным участком в д. Плянта! Адрес: д. Пля…
$12,900
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Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 74 м²
Купить дом в живописном месте! ❤️ Продажа дачного дома в 15-ти километрах от Солигорска. Адр…
$5,500
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Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Квартира в кирпичном доме с участком в центре аг. Кривичи ❤️Уютная квартира с хорошим ремонт…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира с ремонтом в кирпичном доме ❤️Светлая и теплая квартира с мебелью, ремонтом …
$34,000
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Коттедж в Краснодворцы, Беларусь
Коттедж
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 210 м²
Уникальное предложение: консервированное строение с гаражом в агрогородке! ❤️ Продается прос…
$43,900
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Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 42 м²
Продаётся уютный дом в агрогородке Кривичи Солигорксого района. Год постройки 1967 года. Дом…
$17,500
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Дача в 12 км от Солигорска ❤️ Уютный садовый домик с участком в живописном месте!  Адрес: Кр…
$16,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом с большим участком в деревне Косыничи  ❤️ Дом с участком, который идеально подойдет как …
$13,900
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Кирпичный дом на 25 сотках земли ❤️Это предложение идеально подойдет для тех, кто хочет созд…
$7,900
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Параметры недвижимости в Краснодворском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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