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Дома с гаражом в Кохановский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Коханово, Беларусь
Дом
Коханово, Беларусь
Площадь 253 м²
Срочная продажа дома в экологически чистом уголке Беларуси.. Дом находиться в городском посё…
$75,900
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Параметры недвижимости в Кохановский сельский Совет, Беларусь

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