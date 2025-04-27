Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кобринский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
4
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кобринском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти