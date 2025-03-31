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Магазины в Княгининский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 66 м² в Княгинин, Беларусь
Магазин 66 м²
Княгинин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение ❤️ Здание магазина в центре агрогородка Княгинин – идеальный ва…
$4,900
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