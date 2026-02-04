Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Козловщинский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Козловщинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 196 м² в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 196 м²
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище" ____________________ В глу…
$65,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти