Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кошелевский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Сад

Жилье с садом в Кошелевском сельском Совете, Беларусь

;
дома
6
4 объекта найдено
Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
В продаже жилой дом д.Попковичи, ул.Луговая,д. 5 (Новогрудский р-н).Общая площадь 135м.кв. Д…
$87,000
Оставить заявку
Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
В продаже жилой дом д.Попковичи, ул.Луговая,д. 5 (Новогрудский р-н).Общая площадь 135м.кв. Д…
$87,000
Оставить заявку
в Нёвда, Беларусь
Нёвда, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается часть жилого дома в д.Невда,д.57 (Новогрудский район) общей площадью 58 м.кв., жил…
$26,037
Оставить заявку
OkeaskOkeask
в Нёвда, Беларусь
Нёвда, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается часть жилого дома в д.Невда,д.57 (Новогрудский район) общей площадью 58 м.кв., жил…
$26,037
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кошелевском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти