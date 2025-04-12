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Дома в Копыльский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Копыльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Копыльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дом в Копыльском  районе, Минской области, д. Вошкаты. Дом готов к проживанию стои…
$13,000
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Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
Площадь 114 м²
Добросовестно построенный уютный дом в развитом агрогородке Скабин ❤️ Быстрый путь из столиц…
$39,000
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Параметры недвижимости в Копыльский сельский Совет, Беларусь

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