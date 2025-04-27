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Дома с садом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
55
таунхаусы
3
34 объекта найдено
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый дом в д. Липовая колода по улице Топол…
$150,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Престижный  коттедж в классическом стиле со своим садом из эксклюзивных растений! Обратите в…
$365,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Круглогодичный дом возле Юхновки ❤️ Прекрасный дом для круглогодичного проживания возле Юхно…
$47,800
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Это мечта Вашей семьи!  Это - Райский Уголок, Рядом Колодищи и Минск, 5 мин на авто. ЖД стан…
$25,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
На ровном,  участке в 6 соток, построены два дома.  Один дом, площадью 63 м.кв. (7м*9м)  сте…
Цена по запросу
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается светлый, современный, качественный, готовый к проживанию коттедж в Колодищах  Все …
$330,000
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 61 м²
Дом для круглогодичного проживания! 15 минут от Минска. В 17 км по Московскому направлению.Н…
$127,500
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 337 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с с…
$399,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся жилой дом (2 уровня + подвал) на участке 0.20 га. На участке имеется гараж и баня.…
$115,000
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Дом в Старина, Беларусь
Дом
Старина, Беларусь
Площадь 98 м²
Дом расположен в деревне Старина 13 км от МКАД и в 1 км от аг. Колодищи. Бревенчатый 1977год…
$80,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся просторный дом 1974 года постройки, расположенный на ровном участке 13 соток. Дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном…
$345,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается дом (3 уровня) с баней и гаражом в живописном месте рядом с лесом (заказник Глебко…
$299,000
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Дом 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый дом в д. Липовая колода по улице Топол…
$150,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается светлый, современный, готовый к проживанию дом в аг. Колодищи, по улице Энтузиасто…
$437,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 459 м²
Предлагается к продаже дом в агрогородке КолодищиГде тишина пригорода встречается с ритмом с…
$160,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Дача в лесу – это замечательное место для отдыха. Рассмотрим преимущества дачного участка во…
$47,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается полностью готовый для постоянного проживания коттедж в аг. Колодищи Есть возможнос…
$160,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 444 м²
Общая площадь составляет 443,6 м2, включая жилую часть 191.2 м2, мансарду 120м2 и подвал 130…
$450,000
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 108 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$269,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Дача в московском направлении в 13 км от МКАД. На участке площадью 7,65 сотки расположены: д…
$49,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
В 10 минутах езды от Минска ,рядом с Колодищами, в хорошем месте с налаженном транспортном с…
$32,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Ухоженная дача рядом с Минском. На участке есть беседка, сарай погреб. Земля готова для поса…
$25,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 379 м²
Продаётся просторный, уютный дом около леса, аг.Колодищи, ул.Панасюка 12 минут езды от метро…
$385,000
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Коттедж в Городище, Беларусь
Коттедж
Городище, Беларусь
Площадь 108 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$269,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 275 м²
Продаётся прекрасный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттеджно…
$399,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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