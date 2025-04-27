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Дома с гаражом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
55
таунхаусы
3
37 объектов найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в закрытом коттеджном поселке Ясная Поляна! 15 км от Минска, Московское направ…
$1,18 млн
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом возле леса в деревне Липовая Колода Дом расположен в уединенном и тихом месте,…
$160,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 279 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в престижном …
$450,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Престижный  коттедж в классическом стиле со своим садом из эксклюзивных растений! Обратите в…
$365,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
В агрогородке Колодищи на ул. Самоцветная продаётся 2 недостроенных дома (один накрыт крышей…
$185,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Благородный дом в классическом стиле в п. Колодищи. Минская обл., Минский р-н, 6 км от МКАД.…
$250,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$45,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 257 м²
Продается два полностью готовых дома с участком в п. Колодищи! Площадь участка 15 соток. Име…
$450,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается просторный современный дом в живописном садовом товариществе Солнечный Бор (рядом …
$175,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продадим стильный эксклюзивный дом в Колодищах. Красивый деревянный дом с атмосферой настоящ…
$350,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 337 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с с…
$399,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый коттедж в а.г. Колодищи по улице Рожде…
$235,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Современный коттедж с баней, VIP локация! ❤️Современный коттедж 2018 года с банным комплексо…
$530,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся жилой дом (2 уровня + подвал) на участке 0.20 га. На участке имеется гараж и баня.…
$115,000
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Дом в Старина, Беларусь
Дом
Старина, Беларусь
Площадь 98 м²
Дом расположен в деревне Старина 13 км от МКАД и в 1 км от аг. Колодищи. Бревенчатый 1977год…
$80,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся просторный дом 1974 года постройки, расположенный на ровном участке 13 соток. Дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 329 м²
Продаётся коттедж 329 кв. м(с цокольным этажом 86 кв. м и тёплым гаражом на два авто) и гост…
$349,990
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дача у леса в СТ «Юбилейное-1» возле д. Юхновка, 17 км от МКАД, Московское направление, Минс…
$27,900
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном…
$345,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается дом (3 уровня) с баней и гаражом в живописном месте рядом с лесом (заказник Глебко…
$299,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 326 м²
Продается строящийся коттедж, высокое качество постройки (строили для себя). Расположен на 1…
$180,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается светлый, современный, готовый к проживанию дом в аг. Колодищи, по улице Энтузиасто…
$437,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 459 м²
Предлагается к продаже дом в агрогородке КолодищиГде тишина пригорода встречается с ритмом с…
$160,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Дача в московском направлении в 13 км от МКАД. На участке площадью 7,65 сотки расположены: д…
$49,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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