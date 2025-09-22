Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Колодежский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Колодежском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
Дом 2020 г.п. с просторными и светлыми 3 комнатами ( 16,9 м2, 17,6 м2, 15,9 м2), большой гос…
$265,000
Параметры недвижимости в Колодежском сельском Совете, Беларусь

