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Дома в Колодежский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
В продаже дом, с просторными и светлыми комнатами, большой гостиной, 2-умя выходами на терра…
$215,000
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Параметры недвижимости в Колодежский сельский Совет, Беларусь

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